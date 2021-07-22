В Татарстане подтвердили еще пять смертей от коронавируса

Всего с момента начала пандемии в Татарстане умерли 592 человека. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане подтвердили еще 5 случаев смерти от коронавирусной инфекции. По данным республиканского минздрава, скончались двое мужчин 1928 и 1946 годов рождения и три женщины 1941, 1946 и 1947 годов рождения.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - прокомментировали в пресс-службе минздрава РТ.

По состоянию на 22 июля 2021 года на территории республики зарегистрировано 592 случая смерти от коронавируса.