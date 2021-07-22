Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 июля 2021 18:50

Жительница Альметьевска потеряла более миллиона рублей, решив заработать на бирже

Женщина стала жертвой мошенников
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Чтобы собрать нужную сумму, женщина оформила три кредита.

Чтобы собрать нужную сумму, женщина оформила три кредита.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Полицейские Альметьевска разыскивают мошенников, которые обманули 50-летнюю жительницу города. Сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей. Такую сумму женщина вложила с целью заработка, а вывести средства не смогла.

Началось все с телефонного звонка. Звонившая представилась некой Еленой и предложила заработать деньги не выходя из дома. Женщине предложение оказалось интересным, и она согласилась на дальнейшее сотрудничество.

Через некоторое время с ней по телефону связался «директор брокерской фирмы», который принялся учить женщину зарабатывать на бирже. Он убедил ее оформить кредит и вложить в так называемый «бизнес».

Женщина оформила три кредита в разных банках на общую сумму 1 097636 рублей и перевела на счет, указанный неизвестными. Со слов потерпевшей, «брокерская платформа» ежедневно выводила непонятные ей графики, показывала сколько на счету имеется средств, «прогноз» и получаемую прибыль.

Общение с «брокером» шло до тех пор, пока она не решила вернуть вложенные средства. После требований перевести деньги назад мужчина прекратил выходить на связь. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. Пока найти злоумышленников не удалось.