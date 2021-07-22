Жительница Альметьевска потеряла более миллиона рублей, решив заработать на бирже

Чтобы собрать нужную сумму, женщина оформила три кредита. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Полицейские Альметьевска разыскивают мошенников, которые обманули 50-летнюю жительницу города. Сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей. Такую сумму женщина вложила с целью заработка, а вывести средства не смогла.

Началось все с телефонного звонка. Звонившая представилась некой Еленой и предложила заработать деньги не выходя из дома. Женщине предложение оказалось интересным, и она согласилась на дальнейшее сотрудничество.

Через некоторое время с ней по телефону связался «директор брокерской фирмы», который принялся учить женщину зарабатывать на бирже. Он убедил ее оформить кредит и вложить в так называемый «бизнес».

Женщина оформила три кредита в разных банках на общую сумму 1 097636 рублей и перевела на счет, указанный неизвестными. Со слов потерпевшей, «брокерская платформа» ежедневно выводила непонятные ей графики, показывала сколько на счету имеется средств, «прогноз» и получаемую прибыль.

Общение с «брокером» шло до тех пор, пока она не решила вернуть вложенные средства. После требований перевести деньги назад мужчина прекратил выходить на связь. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. Пока найти злоумышленников не удалось.