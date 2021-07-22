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Общество22 июля 2021 18:00

На правом берегу реки Казанки появятся еще два жилых квартала

Это территория за жилым комплексом SAVIN HOUSE рядом с мостом Миллениум
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Скриншот из сборника документов мэрии Казани

Скриншот из сборника документов мэрии Казани

Власти Казани спроектировали застройку правого берега реки Казанки. На территории за жилым комплексом SAVIN HOUSE рядом с мостом Миллениум планируют возвести ряд многоэтажных домов. С 22 июля до 26 августа на сайте dispute.kzn.ru пройдут общественные обсуждения проекта. Информация опубликована в сборнике документов мэрии.

Планируется застроить территорию между улицами Фатыха Амирхана и Алексея Козина. Ее площадь равна 14,9 гектара. Жилплощадь составит 5745 квадратных метров, куда смогут заселиться 2642 человека.

Согласно документам, здесь же построят новые дороги, детский сад на 50 детей, паркинг и коммерческие помещения. При этом существующая застройка должна сохраниться.