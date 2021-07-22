На правом берегу реки Казанки появятся еще два жилых квартала

Скриншот из сборника документов мэрии Казани

Власти Казани спроектировали застройку правого берега реки Казанки. На территории за жилым комплексом SAVIN HOUSE рядом с мостом Миллениум планируют возвести ряд многоэтажных домов. С 22 июля до 26 августа на сайте dispute.kzn.ru пройдут общественные обсуждения проекта. Информация опубликована в сборнике документов мэрии.

Планируется застроить территорию между улицами Фатыха Амирхана и Алексея Козина. Ее площадь равна 14,9 гектара. Жилплощадь составит 5745 квадратных метров, куда смогут заселиться 2642 человека.

Согласно документам, здесь же построят новые дороги, детский сад на 50 детей, паркинг и коммерческие помещения. При этом существующая застройка должна сохраниться.