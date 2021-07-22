В Татарстане среди юных журналистов разыграют бесплатное обучение в КФУ

В фестивале примут участие 170 юных журналистов от 10 до 20 лет из 34 районов республики. Фото: Министерство по делам молодежи республики Татарстан.

С 23 по 27 июля в Татарстане пройдет республиканский фестиваль детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын каләм – Золотое перо». В нем примут участие 170 юных журналистов от 10 до 20 лет из 34 районов республики – школьники и студенты средних специальных учебных заведений.

В этом году на фестивале будет работать несколько направлений: печатная журналистика на русском и татарском языках, телевидение, видеоблогинг, радио, SMM, дизайн и верстка, подкастинг и фотожурналистика.

В течение пяти дней участники фестиваля будут работать в рамках выбранных направлений, посещать мастер-классы журналистов, снимать репортажи, выпускать газеты, проводить эфиры, фотографировать и учиться продвигать контент в интернете.

Абитуриенты и школьники, окончившие 10 класс, могут побороться за главный приз фестиваля – грант на обучение в КФУ на факультете журналистики или телевидения.