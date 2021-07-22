Власти Казани намерены снести 21 незаконно размещенный в городе объект

Владельцам объектов дают время снести их самостоятельно, в противном случае, их снесут власти города Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Казани 21 незаконно размещенный объект постановили демонтировать. В списке – самовольно установленные павильоны, лавки и автофургоны. Распоряжение опубликовано в сборнике документов городской мэрии.

Ни у одного объекта из перечня неизвестен владелец. Однако собственникам дают время с 23 по 27 июля демонтировать эти объекты самостоятельно. По истечению срока их уберут в период с 28 июля по 26 октября.

А в Советском районе города демонтажу подлежат еще шесть гаражей и будка охранника. Собственники также не установлены.

Речь идет об объектах, в том числе, на улицах Интернациональная, Парковая, Патриса Лумумбы, рядом с гаражно-строительными кооперативами «Тайга» и «Ракета-4». На самостоятельный снос выделены 23, 24 и 25 июля, либо до 31 августа их снесут городские власти.