Слуцкий о старте "Рубина" в Лиге Конференций: Не секрет, что мы имеем проблемы с квалификацией

Фото: ФК "Рубин".

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий оценил шансы команды перед стартом в еврокубках. Напомним, что "рубин" возьмет старт в Лиге Конференций с третьего отборочного раунда. Соперником казанцев станет победитель пары "Раков" (Польша) и "Судува" (Литва)

- Думаю, что "Раков", конечно, выиграет в той паре. Очень тяжелый жребий на самом деле. Потому что команда, которая в том году заняла второе место в чемпионате Польши, сейчас только что выиграла Суперкубок, укомплектована достаточно хорошо, развивающаяся команда. Не секрет, что мы имеем проблемы с квалификацией. Не только "Рубин", а все российские клубы. Они в числе сеянных, а мы нет, и, на мой взгляд, никакого фаворита или аутсайдера в этом противостоянии нет. Будет тяжелое противостояние, - отметил Слуцкий.