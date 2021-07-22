В Казани ограничат движение по Оренбургскому тракту: где перекроют дорогу

Ограничение будет действовать с 23:00 22 июля до 5:00 23 июля, с 23:00 23 июля до 5:00 24 июля, с 23:00 24 июля до 5:00 25 июля. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В Казани в ночное время суток будет перекрыто движение на временном развороте по Оренбургскому тракту напротив гипермаркета строительных материалов, который находится в здании №174.

Ограничение будет действовать с 23:00 22 июля до 5:00 23 июля, с 23:00 23 июля до 5:00 24 июля, с 23:00 24 июля до 5:00 25 июля.

- Это связано с производственной необходимостью при строительстве разворотного узла, - сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани.