В Казани пройдет кастинг на шоу телеканала ТВ-3 «Новый день»

Фото: ТВ-3

Телеканал ТВ-3 объявляет о начале открытого кастинга популярного мэйковер-шоу «Новый день». В Казани кастинг пройдет 8 августа.

Шоу поможет поменять свою жизнь, найти себя и свое любимое дело, создать собственный стиль в одежде, а звездные гости помогут это сделать. Объединив знания психологии, нейрофизиологии и современных коуч-методик с тайной мудростью восточных философов и астрологов, эксперты и стилисты шоу подскажут, как правильно распорядиться своим потенциалом, а известные медийные лица помогут осуществить давнюю мечту, чтобы героиня смогла прожить один день согласно своему предназначению, а после решить – оставить ли новый образ.

Для участия в кастинге допускаются только девушки старше 18 лет – для этого нужно зарегистрироваться на сайте.