В Чебоксарах на улице Гражданской не будут полностью перекрывать движение

Для троллейбусов установят маршрут выходного дня: они будут курсировать по улице Энтузиастов. Фото: gcheb.cap.ru

В Чебоксарах полного ограничения движения транспортных средств на улице Гражданской не будет. Автомобили и автобусы смогут ездить, соблюдая ограничения в выходные. Об этом в своем Инстаграм-аккаунте написал глава администрации Алексей Ладыков.

Сити-менеджер отметил, что подрядчик отставал от графика и попросил закрыть движение на Гражданской полностью. Но власти города приняли другое решение. Дорогу перекроют только для троллейбусов №11 и 17. Для троллейбусов установят маршрут выходного дня: они будут курсировать по улице Энтузиастов.

Эти изменения будут действовать от 1,5 до 5 месяцев максимум. В это время на участке будут заменены все опоры и смонтирована новая контактная сеть. Уже к сентябрю власти планируют запуск движения троллейбусов по одной стороне. При возможности, незамедлительно откроют движение и в обратную сторону – Юго-Западного района.