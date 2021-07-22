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Здоровье22 июля 2021 15:17

В Татарстане подтвердили еще 52 случая заражения коронавирусом

13 заболевших госпитализировали
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Всего с момента начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 23 465 случаев COVID-19.

Всего с момента начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 23 465 случаев COVID-19.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировано 52 новых случая COVID-19, из них 4 – завозные, 48 – контактные. 13 человек с подтвержденным коронавирусом госпитализировано, 39 получают лечение на дому.

Всего с момента начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 23 465 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 20 903 человека, в том числе 44 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 748 029 человек (прирост – 6 418), из них 510 152 получили вторую прививку.