В Казани убрали стихийный мемориал жертвам массового расстрела: у гимназии №175 поставят памятную табличку

Мемориал из игрушек начал складываться у ворот школы вечером 11 мая Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Власти Казани убрали стихийный мемориал возле гимназии №175, где 11 мая 2021 года Ильназ Галявиев открыл стрельбу по людям. Тогда погибли 9 человек, более 20 школьников и работников школы получили ранения.

Мемориал из игрушек появился у ворот школы в тот же день, 11 мая. Люди ежедневно несли их в память о погибших детях. Заметный издалека мемориал служил напоминанием о трагедии, поэтому руководство Казани решило убрать все игрушки.

У школы никаких знаков или предметов, напоминающих об этом дне, не будет. Но внутри самой гимназии, где сейчас идет ремонт, поставят памятную табличку.