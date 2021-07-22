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Общество22 июля 2021 14:38

В Казани убрали стихийный мемориал жертвам массового расстрела: у гимназии №175 поставят памятную табличку

Решение принимали вместе с родителями погибших детей
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Мемориал из игрушек начал складываться у ворот школы вечером 11 мая

Мемориал из игрушек начал складываться у ворот школы вечером 11 мая

Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Власти Казани убрали стихийный мемориал возле гимназии №175, где 11 мая 2021 года Ильназ Галявиев открыл стрельбу по людям. Тогда погибли 9 человек, более 20 школьников и работников школы получили ранения.

Мемориал из игрушек появился у ворот школы в тот же день, 11 мая. Люди ежедневно несли их в память о погибших детях. Заметный издалека мемориал служил напоминанием о трагедии, поэтому руководство Казани решило убрать все игрушки.

У школы никаких знаков или предметов, напоминающих об этом дне, не будет. Но внутри самой гимназии, где сейчас идет ремонт, поставят памятную табличку.