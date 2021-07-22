В Татарстане отремонтировали более 3 километров дороги «Агрыз – Красный Бор» – Исенбаево – Старое Сляково – Черново

Дорога связывает Татарстан с Удмуртией. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Агрызском районе Татарстана завершился ремонт автодороги «Агрыз – Красный Бор» – Исенбаево – Старое Сляково – Черново. Дорожники обновили участок с 5,7 до 9 километра. Сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Дорога связывает Татарстан с Удмуртией. По ней также курсируют автобусные и школьные автобусы.

Во время ремонта здесь до семи метров расширили проезжую часть, уложили высокопрочный асфальтобетон по новым стандартам и укрепили обочины по метру с каждой стороны.