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Общество22 июля 2021 14:11

В Татарстане отремонтировали более 3 километров дороги «Агрыз – Красный Бор» – Исенбаево – Старое Сляково – Черново

Обновленный участок находится на территории Агрызского района республики
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Дорога связывает Татарстан с Удмуртией. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Дорога связывает Татарстан с Удмуртией. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Агрызском районе Татарстана завершился ремонт автодороги «Агрыз – Красный Бор» – Исенбаево – Старое Сляково – Черново. Дорожники обновили участок с 5,7 до 9 километра. Сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Дорога связывает Татарстан с Удмуртией. По ней также курсируют автобусные и школьные автобусы.

Во время ремонта здесь до семи метров расширили проезжую часть, уложили высокопрочный асфальтобетон по новым стандартам и укрепили обочины по метру с каждой стороны.