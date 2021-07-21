В Казани предстоящий матч «Рубина» со «Спартаком» может пройти при пустых трибунах

Болельщики красно-белых на "Ак Барс Арене". Фото: spartak.com

24 июля в Казани состоится матч «Рубина» со «Спартаком» в рамках первого тура чемпионата России. Вот только Роспотребнадзор Татарстана рекомендовал не впускать на «Ак Барс Арену» болельщиков - чтобы избежать массового скопления людей. Сообщает «Спорт-Экспресс».

«Спартак» уже прокомментировал данную ситуацию. На своем официальном сайте клуб сообщил о приостановлении в Казани продажи билетов. В «Спартаке» не исключают, что на матч могут пустить не более 500 болельщиков, либо трибуны и вовсе будут пустыми.

В настоящее время стороны ожидается окончательное решение властей Татарстана по проведению предстоящей игры.