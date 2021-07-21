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Происшествия21 июля 2021 10:00

В Альметьевске из-за горящего холодильника и двери пожарным пришлось спасать семь человек

Едкий дым перекрыл все пути к эвакуации
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Причина возникновения возгорания все еще устанавливается.

Причина возникновения возгорания все еще устанавливается.

Фото: МЧС Татарстана

Ночью 21 июля в 2.21 по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о пожаре в Альметьевске. Там в доме №55 на улице Строителей на пятом этаже горела одна из квартир.

Едкий дым заполнил подъезд и отрезал пути к эвакуации семи жильцам. Прибывшие на место происшествия пожарные одновременно с тушением огня занялись спасением людей. Они вывели их по лестничному маршу, выдав каждому специальную маску, присоединенную к баллону со сжатым воздухом.

- Никто не пострадал. В квартире горел холодильник и межкомнатная дверь. Площадь пожара составила три квадратных метра, - сообщили в МЧС Татарстана.

Как отметили в ведомстве, причина возникновения возгорания все еще устанавливается.