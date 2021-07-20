В Йошкар-Оле появится трансфер между новым автовокзалом и аэропортом

Фото: пресс-служба Минтранса Марий Эл

Новый автовокзал в Йошкар-Оле объединят трансфером с аэропортом. Также предусмотрен бесплатный автобус между новым зданием автовокзала в Сомбатхее и железнодорожным вокзалом. Об этом стало известно из интервью Центра управления регионом с консультантом Минтранса Марий Эл Аленой Григорьевой.

Отмечается, что перевозчикам, которые имеют контракт с ГУП "Республиканский Автовокзал", будет предложено перенести точку отправления на новый автовокзал. Если они согласятся переехать, то схемы движения маршрутов могут быть пересмотрены.