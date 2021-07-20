В Чувашии на выборы- 2021 закупят 20 тонн антисептиков и 80 тысяч одноразовых халатов

Это сделано для обеспечения безопасности жителей республики и исключения «потрясений» в плане эпидемиологической ситуации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Центризбиркома (ЦИК) Чувашии Александр Цветков, его заместитель Игорь Михайлов и секретарь Олег Ефимов в режиме видеоконференции обсудили организацию выборов депутатов Государственной Думы в сентябре 2021 года.

По словам Александра Цветкова, для обеспечения безопасности избирателей в Чувашии и исключения «потрясений» в плане эпидемиологической ситуации было решено закупить 20 тонн антисептических средств, 80 тысяч одноразовых халатов и 9 тысяч защитных экранов для лица, а также маски, перчатки и шариковые ручки. Каждый член избирательной комиссии будет обеспечен этим набором индивидуально.

– Также в обязательном порядке будут дезинфицироваться места для голосования, при входе на избирательные участки будут оборудованы пункты термометрии, – пояснил председатель ЦИК Чувашии Александр Цветков.