В столице Чувашии на военном корабле «Чебоксары» начали проводить экскурсии

Экскурсии на корабле будут проходить в будние дни. Фото: Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.

Военный корабль «Чебоксары» привезли в столицу Чувашии из Калининградской области в 2020 году. До этого, с 1988-го, судно было в составе Пограничных войск СССР.

Сейчас корабль находится в муниципальной собственности Чебоксар и на нем решено проводить экскурсии, на которых посетителей познакомят с каютами капитана, офицеров и мичманов; проведут в кают-компанию и расскажут об управлении реактивной установкой и пушкой военного судна.

Экскурсии на корабле будут проходить в будние дни. Билеты можно приобрести в речном порту Чебоксар: взрослый обойдется в 150 рублей, детский – в 100 рублей.

В 2022 году на судне также планируют открыть интерактивный музей.