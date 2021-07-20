В Тетюшском районе во время тушения дома пожарные нашли обгоревшее тело мужчины

Причина пожара - неосторожность при курении. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Поздно вечером 19 июля - в 22.43 в экстренные службы Татарстана поступило сообщение о пожаре в селе Пролей-Каша Тетюшского района. Там на улице Октябрьская загорелся частный дом.

Прибывшие на место происшествия пожарные увидели, что жилое строение полыхает уже по всей своей площади, шел сильный дым. Соседи сообщили, что внутри может находится человек, но к тому времени на помощь из дома никто не звал. Пожар, общая площадь которого составила 120 квадратных метров, начали тушить.

Во время этого процесса в доме около входа было обнаружено обгоревшее тело 27-летнего мужчины. Чтобы справиться с огненной стихией и ликвидировать последствия произошедшего пожарным понадобилось менее часа.

- Причина пожара - неосторожность при курении, - отметили в МЧС Татарстана.