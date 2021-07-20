Кадровые перестановки в мэрии Ульяновска: Федорову доверили стратегию, а Волков возглавил Центр управления городом

О новых назначениях было официально объявлено сегодня, 20 июля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 20 июля, врио мэра Ульяновска Дмитрий Вавилин сообщил о кадровых перестановках в администрации города. Так, начальником управления по стратегическому планированию, реализации национальных проектов и цифровой трансформации был назначен Андрей Федоров. А новым руководителем Центра управления Ульяновском стал Артем Волков.

Отметим, что ранее Федоров уже занимал указанную должность, но покинул этот пост в 2018 году. А Волков до нового назначения возглавлял учреждение «Умный регион».

Дмитрий Вавилин отметил, что большой опыт Андрея Федорова в развитии всех форм частно-государственного партнёрства, а также в формулировке обоснования для выделения средств из федерального бюджета.

В свою очередь новому руководителю Центра управления Ульяновском Артему Волкову поставили задачу добиться эффективной работы с обращениями граждан и внедрить цифровые технологии в отрасли городского хозяйства.