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Происшествия20 июля 2021 12:22

Пожар в Лениногорске на площади 900 квадратных метров: магазин с продуктами тушили в течении ночи

В городе горело здание супермаркета
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Сообщение о возгорании кровли отдельно стоящего магазина поступило в 23.28

Сообщение о возгорании кровли отдельно стоящего магазина поступило в 23.28

Фото: МЧС Татарстана

В ночь на 20 июля - в 23.28, в экстренные службы Татарстана поступило сообщение о пожаре в Лениногорске. Там на улице Заварыкина загорелась кровля продуктового магазина. Огонь в итоге охватил площадь в 900 квадратных метров. Пожар тушили чуть ли не всю ночь.

- В 3.38 открытое горение было ликвидировано. К тушению были привлечены 41 человек и 13 единиц техники, - сообщили в МЧС Татарстана.

Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили только утром.

Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили только утром.

Фото: МЧС Татарстана

Проливку и разбор сгоревших конструкций полностью завершили лишь в 4.30. Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора.

Пожар в Лениногорске на площади 900 квадратных метров