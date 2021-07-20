Пожар в Лениногорске на площади 900 квадратных метров: магазин с продуктами тушили в течении ночи

Сообщение о возгорании кровли отдельно стоящего магазина поступило в 23.28 Фото: МЧС Татарстана

В ночь на 20 июля - в 23.28, в экстренные службы Татарстана поступило сообщение о пожаре в Лениногорске. Там на улице Заварыкина загорелась кровля продуктового магазина. Огонь в итоге охватил площадь в 900 квадратных метров. Пожар тушили чуть ли не всю ночь.

- В 3.38 открытое горение было ликвидировано. К тушению были привлечены 41 человек и 13 единиц техники, - сообщили в МЧС Татарстана.

Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили только утром. Фото: МЧС Татарстана

Проливку и разбор сгоревших конструкций полностью завершили лишь в 4.30. Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора.