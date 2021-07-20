В Галеевской мечети Казани муфтий Татарстана произнес праздничную проповедь

После проповеди верующие совершили праздничную молитву. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Сегодня, 20 июля, в Татарстане мусульмане отмечают исламский праздник Курбан-байрам. С раннего утра в мечетях начались торжества, которые продлятся три дня. В Казани главной площадкой празднования стала Галеевская мечеть, где муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин произнес праздничную проповедь. К совершению гает-намаза в этой мечети присоединился и президент республики Рустам Минниханов.

Особое внимание во время проповеди Камиль хазрат Самигуллин уделил преданности. В частности, преданности нации и Отечеству.

Курбан-байрам продлится три дня, в течение которых верующие проводят семейные праздники, благотворительные акции, в частности, раздают мясо, собирают средства на лечение и реабилитацию тяжелобольным детям.