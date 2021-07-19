Минтранс Чувашии попросил у «Автодора» устранить ущерб от строительства трассы М-12

Компания провела работы по восстановлению в конце мая текущего года, но эти участки снова разрушились Фото: Иван ВИСЛОВ

Минтранс Чувашии обратился в «Автодор» принять меры по восстановлению участков дорог, которые были разрушены во время строительства трассы М-12 "Москва - Казань - Екатеринбург".

На территории республики участок М-12 имеет протяженность около 94 километров. Трасса проходит через Шумерлинский, Вурнарский, Ибресинский, Комсомольский, Канашский и Янтиковский районы.

Перечень автодорог, задействованных при возведении трассы, утвержден еще до начала строительных работ. «Автодор» по договоренности должен был поддерживать их в нормативном состоянии, а по окончанию строительства отремонтировать разрушенные участки.

Компания провела работы по восстановлению в конце мая 2021 года, но эти участки снова разрушились. Особенно это заметно в Янтиковском районе - региональная дорога Янтиково – Чутеево - Большие Кайбицы, а также участок автодороги «Аниш». Поступили жалобы и о похожих проблемах на участке автодороги Чебоксары - Сурское.