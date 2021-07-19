В Чувашии за три года планируют капитально отремонтировать 606 многоквартирных домов

Общая площадь ремонтируемых домов составляет более 2124 квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021-2023 годах в Чувашии в рамках региональной программы капитально отремонтируют 606 многоквартирных домов. На эти цели власти республики потратят более 3,5 миллиарда рублей. Сообщает пресс-служба правительства Чувашии.

Общая площадь ремонтируемых домов составляет более 2 124 квадратных метров. В них проживают свыше 93 тысяч человек.

Так, на 2021 год капремонт запланирован в 210 домах. В трех из них работы уже полностью закончены. В еще 84 многоквартирных домах их планируют завершить к 30 августа.