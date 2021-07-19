В Ульяновске на улице Ленина для трамваев решили установить венские остановки

Это будет сделано в целях безопасности пассажиров. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ульяновске в ходе ремонта улицы Ленина на трамвайных путях обустроят венские остановки, то есть приподнятые посадочные платформы. Их поставят в целях безопасности пассажиров. Для того, чтобы зайти в вагон, людям не придется спускаться на проезжую часть. Сообщает мэрия Ульяновска.

При этом на участке от улицы Железной Дивизии до улицы Спасская собираются запретить остановку транспорта по обеим сторонам улицы. Это будет сделано в целях создания приоритета для пешеходов и общественного транспорта.