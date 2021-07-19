В Чебоксарах капремонт в 24 домах могут не закончить к сроку

Из-за проблем с подрядчиками ремонт может затянуться в 24 домах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году в Чебоксарах по краткосрочному плану капремонта планируется обновить 81 многоквартирный дом. Однако из-за роста цен на стройматериалы срываются торги на платформе госзакупок, а некоторые подрядчики и вовсе отказываются от заключенных контрактов. Сообщает пресс-служба администрации города.

В настоящее время ремонт полностью завершен в двух домах, еще в 48 он продолжается. А в 24 домах, включенных в программу, из-за указанных выше причин есть реальные риски срыва сроков сдачи работ.

Сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков распорядился, чтобы профильные структурные подразделения оказали помощь в поиске подрядчиков. Также он напомнил о решении вопроса по гарантийным работам - в некоторых сданных домах уже видны недочеты ремонта фасада.