В Кукморском районе Татарстана в горящем доме нашли тела мужчины и женщины

Прибывшие на место происшествия пожарные снаружи дома признаков открытого горения не обнаружили. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на 19 июля - в 1.06, в экстренные службы Татарстана поступило сообщение о том, что в селе Манзарас Кукморского района на улице Подгорная из дома №11 поступает запах дыма.

Прибыв по указанному адресу пожарные не обнаружили признаков открытого горения. Тем не менее из жилого строения все же шел дым. Войти внутрь сразу не получилось, она была заперта изнутри. Подоспевшие к месту происшествия соседи сообщили спасателям, что в доме могут находится два человека.

Пожарные в итоге взломали дверь и сразу же в прихожей нашли тело 69-летнего мужчины, далее при обследовании дома в зальной комнате было найдено тело 46-летней женщины. Очаг возгорания так же найден – огонь потушили.

- В результате пожара: обгорело зальное помещение жилого дома на общей площади 16 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана.

В чрезвычайном ведомстве также отметили, что предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.