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Здоровье18 июля 2021 12:49

За сутки в Татарстане выявили 57 новых случаев коронавируса

Восемь из них являются завозными
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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16 человек госпитализировано, 41 получает лечение на дому.

16 человек госпитализировано, 41 получает лечение на дому.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в республике было выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом, Восемь из них являются завозными, а 49 – контактными, сообщает Минздрав Татарстана.

- 16 человек госпитализировано, 41 получает лечение на дому, - также отметили в ведомстве.

Что же касается географии распространения инфекции на территории Татарстана, то за эти сутки больше всего больных было зарегистрировано в Казани и Набережных Челнах – 32 и 10 человек соответственно.

Всего, по состоянию на 18 июля, в республике коронавирус за все время пандемии обнаружили у 23 260 человек, 20 806 из которых смогли выздороветь, в том числе и 40 человек за прошедшие сутки, а 578 скончались в результате болезни.