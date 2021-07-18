В Чувашии полиция и Росгвардия пресекли массовую драку

В отношении восьми человек составили административные протоколы.

В ночь на 14 июля в Батрыевском районе между компаниями молодых людей из сел Долгий Остров и Шыгырдан произошла стычка. Трое жителей первого села избили двоих из второго. Пострадавшие при этом решили не писать заявления в полицию. Вместо этого, в их поддержку 16 июля в селе Батырево собрались несколько десятков парней. По всей видимости намечалась массовая драка с жителями села Долгий Остров.

ОБ этом стало известно полицейским. В данный район были направлены дополнительные наряды, в том числе и бойцы Росгвардии. Увидев ночью машины с правоохранителями толпа молодых людей разбежалась.

- Принятыми мерами полицейскими установлен 21 человек, участвовавший в потасовке. В медучреждения за помощью никто не обращался. В ходе разбирательств в отношении 8 человек собраны материалы для привлечения к административной ответственности по статье «организация массового одновременного пребывания и (или) передвижение граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка», - сообщили в МВД Чувашии.