С 19 и 21 июля в Йошкар-Оле десятки домов оставят без света

С понедельника в Йошкар-Оле из-за профилактических работ десятки домов оставят без света. Так, с 8.30 до 17.00 19 июля электричество отключат по следующим адресам: ул. Лоза, 18, ул. Зарубина,17,19,21,21а, ул. Первомайская, 180,180а, 182, 182а.

После 20 июля на такой же период времени света не будет по адресам: ул. Баумана,24,26,28, ул. Матросова,25,25а, ул. Садовая,5, ул.Краснофлотская,15,17.

А с 8.30 до 17.00 21 июля, опять же из-за профилактических работ, электричество отключат в домах: ул. Первомайская, 112,112а, 114, 116, 118, 120, 122, ул. Я.Эшпая, 129,131,133,135,138а,137, ул. Кремлевская,25,27,29, бульвар Победы,2,4, 4, а, 6. Сообщает мэрия Йошкар-Олы.