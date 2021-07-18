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Происшествия18 июля 2021 13:44

В Зеленодольске во время пожара пострадал один человек

Причины возгорания устанавливаются
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Фото: МЧС Татарстана

В субботу, 17 июля, в 18.06 в экстренные службы Татарстана поступило сообщение о пожаре в Зеленодольске. Он произошел в доме №50 на улице Карла Маркса. По прибытию на место пожарные установили, что там горели мебель и вещи. Огонь быстро потушили. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

- Пострадал мужчина, личность устанавливается. Он получил ожоги правой руки бедра 1-2 степени 20%, - сообщили в МЧС Татарстана.

Причина пожара устанавливается.