В Казани на улице Степана Халтурина в воздухе зафиксировали предельно допустимую концентрацию формальдегида

Об этом гласят данные собранные с 13.00 15 июля по 7.00 16 июля. Фото: Рамиль ГАЛИ

В Кировском районе Казани пункт наблюдения Гидрометцентра Татарстана, расположенный по адресу: улица Степана Халтурина, 10, зафиксировал содержания в воздухе формальдегида. Так, по данным, собранным с 13.00 15 июля по 7.00 16 июля, данный показатель оказался равен 0,05 миллиграмм на кубометр, что является предельно допустимой концентрацией.

Отметим, что в городе формальдегид в воздух в основном вырабатывают многочисленные автомобили, а превышение его содержания может быть связано, прежде всего, с безветренной погодой.