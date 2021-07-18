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Общество18 июля 2021 12:28

В Казани на улице Степана Халтурина в воздухе зафиксировали предельно допустимую концентрацию формальдегида

Это могло произойти как от безветренной погоды, так и из-за большого количества автомобилей
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Об этом гласят данные собранные с 13.00 15 июля по 7.00 16 июля.

Об этом гласят данные собранные с 13.00 15 июля по 7.00 16 июля.

Фото: Рамиль ГАЛИ

В Кировском районе Казани пункт наблюдения Гидрометцентра Татарстана, расположенный по адресу: улица Степана Халтурина, 10, зафиксировал содержания в воздухе формальдегида. Так, по данным, собранным с 13.00 15 июля по 7.00 16 июля, данный показатель оказался равен 0,05 миллиграмм на кубометр, что является предельно допустимой концентрацией.

Отметим, что в городе формальдегид в воздух в основном вырабатывают многочисленные автомобили, а превышение его содержания может быть связано, прежде всего, с безветренной погодой.