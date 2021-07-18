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Общество18 июля 2021 12:01

Умер Сагиров Миннавхат, имам мечети «Раджаб» в Казани

Свои соболезнования выразило Духовное управление мусульман Татарстана
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Фото: dumrt.ru

Фото: dumrt.ru

В Казани умер имам мечети «Раджаб» Сагиров Миннавхат хазрат. Духовное управлением мусульман Татарстана опубликовало на своем сайте соболезнования родными имама.

- Мы разделяем их скорбь и боль утраты и молим Всевышнего, чтобы Он даровал им стойкости и терпения выдержать это горе и не оставил их без Своей помощи. Пусть Аллах одарит хазрата Своей милостью, простит ему его прегрешения и облагодетельствует райскими обителями. Аминь, - гласит обращение Духовного управления мусульман Татарстана.