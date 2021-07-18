На дороге Йошкар-Ола - Зеленодольск в ДТП с иномарками погибли три жителя Татарстана

С места происшествия. Фото: ГИБДД Марий Эл

В субботу около 18.00 в Марий Эл произошло смертельное ДТП. На 84 километре дороги Йошкар-Ола – Зеленодольск, по предварительной информации, водитель автомобиля «КИА» во время совершения обгона выехал на встречку. Там он столкнулся с другой иномаркой минивеном «Мерседес».

- В результате ДТП погибли водитель и два пассажира «КИА» и пострадали водитель и три пассажира «Мерседеса». Все участники ДТП являются жителями Татарстана, - сообщили в МВД Марий Эл.

С места происшествия. Фото: ГИБДД Марий Эл

Во время ликвидации последствий аварии пришлось организовать реверсивное движение. В обстоятельствах произошедшего разбирается следственно-оперативная группа.