Казанский «Рубин» проиграл «Сочи» на Кубке Матч Премьер

Все голы были забиты во время второго тайма. Фото: rubin-kazan.ru

Встреча «Рубина» с «Сочи» на товарищеском турнире Кубок Матч Премьер закончилась победой южан. Сочинский клуб обыграл казанский со счетом 3:1.

Все голы были забиты во время второго тайма. На 48-ой минуте счет открыл Данила Прохин – защитник «Ростова», взятый сочинцами в аренду.

Далее уже на 50-ой минуте гол забил нападающий Максим Барсов.

На 59-ой минуте матча защитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов получил красную карточку. Однако меньшинство не помешало сочинцам сохранить и даже увеличить преимущество в счете.

Полузащитник «Сочи» – болгарин Ивелин Попов забил третий гол в ворота «Рубина» на 88-ой минуте матча.

Казанский клуб за весь матч отличился один раз: атакующий полузащитник «Рубина» Сеад Хакшабанович реализовал пенальти на предпоследней минуте матча.