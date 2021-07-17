В Татарстане за неделю капуста и морковь снова подскочили в цене

А вот ряд продуктов за неделю, наоборот, подешевел Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Татарстанстат определил продукты, которые больше всех выросли в цене с 5 по 12 июля. В лидерах – капуста и морковь.

Свежая белокочанная капуста подорожала на 9,3%: первоначальная цена за килограмм была 37,5 рубля, теперь – почти 41 рубль.

Вторую строчку занимает морковь, подорожав на 4,05%. Цена за килограмм с 85,4 рубля стала почти 89 рублей.

Прирост цен на другие продукты составил не более 1,5%.

А вот ряд продуктов за неделю подешевел. В частности, снизились цены на говядину, баранину, колбасы, некоторые виды молока, куриные яйца, муку, рис, картофель и репчатый лук.