В общежития КФУ заселят только привитых от коронавируса студентов

В списке документов на заселение значится и сертификат о вакцинации Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В общежития Казанского федерального университета смогут заселиться только вакцинированные студенты. На официальном сайте вуза опубликовали список документов на заселение, в котором указан в том числе сертификат о вакцинации.

Документ нужно предоставить в оригинале, а также захватить две его копии. При наличии медотвода от вакцинации, учащиеся в таком же формате могут предоставить ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до заселения, или справку о перенесенном в течение шести последних месяцев заболевании.

Иногородних студентов буду заселять в обычном режиме, но при себе они должны иметь средства индивидуальной защиты. Сопровождать их может только один человек.