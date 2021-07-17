В Татарстане реализованы три масштабные программы по капремонту

В рамках трех программ по капремонту обновлению подлежат 40 объектов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня в Доме правительства Татарстана состоялось совещание, где обсудили реализацию региональных программ по капитальному ремонту. Министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин сообщил, что в настоящее время по данному направлению реализованы три программы. Сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Первая из трех программ включает капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия. В список входят 13 объектов, подлежащих обновлению. 12 объектов включает программа по капремонту учреждений в составе Управления ветеринарии. В третью программу – по обновлению зданий или помещений исполнительных комитетов или советов поселений – входят 15 объектов.

Лимит финансирования всех трех программ составляет почти 77 миллионов рублей.