В Чебоксарах обновят семь дорог в частном секторе

Несколько участков дорог без твердого покрытия в частном секторе будут покрыты асфальтовой крошкой. Фото: gcheb.cap.ru

В Чебоксарах намерены решить проблему с плохими дорогами в частном секторе путем инициативного бюджетирования. За этот год при частичном софинансировании с местными жителями семь дорог в частном секторе будут покрыты асфальтовой крошкой. Сообщает администрация города.

В список вошли участки дорог по улице Солнечная протяжённостью 600 метров, на переулке Шевченко – 200 метров, дорога в садовое товарищество «Виктория-4» длиной 166 метров, в СНТ «Приволье» – 400 метров. Также будут обновлены участки в СНТ «Полёт» на площади 1250 квадратных метров, по улице Женьшеневая протяжённостью 317 метров и участок от Марпосадского шоссе до СНТ «Виктория» длиной 350 метров.

Объем вложений жителей и собственников в проведение дорожных работ составляет 15%.

Сегодня уже обновлены дороги на переулке Шевченко и на участке до садового товарищества «Виктория». Остальные участки обновят, как только подрядчику поступит новая партия асфальтовой крошки.