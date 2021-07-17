В Чебоксарах идет строительство по трем проектам на общую сумму около 500 миллионов рублей

Возведение магистральной дороги в Новом городе. Фото: gcheb.cap.ru

В столице Чувашии параллельно идет строительство трех значимых объектов – магистральная дорога, новая дорога в микрорайоне и система очистных сооружений. общая сумма этих проектов составляет 494,3 миллиона рублей. Строительство идет под личным контролем мэра города Алексея Ладыкова. Сообщает городская мэрия.

Первый объект – магистральная дорога районного значения в Новом городе. Автодорога протяженностью в один километр является продолжением Чебоксарского проспекта. Также она расположена параллельно Марпосадскому шоссе.

Дорога будет четырехполосной. Сегодня на ней укладывают земляное полотно, производят монтаж напорной и ливневой канализации. До конца лета планируется проложить основание из щебня, а уже в сентябре – начать асфальтирование. Дорожные работы обойдутся властям города в 302 миллиона рублей.

Строительство автодороги продолжается и в микрорайоне Радужный. С учетом ландшафта, кроме самой дороги длиной 830 метров, здесь установят укрепительные сооружения. В настоящее время там проводят инженерную подготовку территории и закладывают земляное полотно. Стоимость дорожных работ составляет 178 миллионов рублей.

Наконец, третий действующий проект в Чебоксарах – это строительство очистных сооружений на сумму 14,3 миллиона рублей. Емкости для них уже заказаны, а на территорию размещения завезены сваи. По контракту проект должны завершить до 30 ноября текущего года.