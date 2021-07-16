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Общество16 июля 2021 20:12

В Татарстане от коронавируса умерла 33-леняя женщина

Также от Covid-19 скончались двое мужчин
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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По состоянию на 16 июля 2021 года на территории Татарстана зарегистрировано 578 случаев смерти от коронавируса.

По состоянию на 16 июля 2021 года на территории Татарстана зарегистрировано 578 случаев смерти от коронавируса.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане подтверждено 3 случая смерти от коронавирусной инфекции. По данным республиканского минздрава, скончались двое мужчин 1945 и 1953 годов рождения и женщина 1988 года рождения.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - прокомментировали в пресс-службе минздрава Татарстана.

По состоянию на 16 июля 2021 года на территории Татарстана зарегистрировано 578 случаев смерти от коронавируса.