В Татарстане от коронавируса умерла 33-леняя женщина

По состоянию на 16 июля 2021 года на территории Татарстана зарегистрировано 578 случаев смерти от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане подтверждено 3 случая смерти от коронавирусной инфекции. По данным республиканского минздрава, скончались двое мужчин 1945 и 1953 годов рождения и женщина 1988 года рождения.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - прокомментировали в пресс-службе минздрава Татарстана.

По состоянию на 16 июля 2021 года на территории Татарстана зарегистрировано 578 случаев смерти от коронавируса.