С территории пляжа «Локомотив» в Казани убрали 140 килограмм мусора

Фото: мэрия Казани.

Сегодня на казанском пляже «Локомотив» прошла экологическая акция – активисты всего за час собрали 140 килограмм мусора, который был разделен на фракции.

Участники акции, среди которых были сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов РТ, представители бизнеса и активисты некоммерческих организаций, очистили более 2 километра прибрежной территории.

Экологическая акция по сбору мусора состоялась в рамках проекта «Чистая Волга», который реализуется в шести городах России – Казани, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Самаре, Волгограде и Астрахани.