Из-за строительства метро в Казани временно ограничат движение по улицам Сахарова и Закиева

Дорогу перекроют до конца лета. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

На нескольких участках автомобильных дорог по улицам Академика Сахарова и Закиева в Казани ограничено движение транспорта и пешеходов в связи со строительством первого участка второй линии казанского метрополитена. Соответствующие документы подписаны в Исполнительном комитете Казани.

С 19 по 25 июля движение автомобилей будет прекращено возле жилого дома №1а по улице Академика Сахарова;

с 26 июля по 1 августа – возле дома №39 по улице Закиева.

По 24 августа ограничено движение возле №12 и №13 по улице Академика Сахарова.

До 25 августа включительно продлевается ограничение движения по местному проезду между домами №12 и №16 и проезжей части возле дома №12 по улице Академика Сахарова.

Ранее стало известно, что до 24 октября закрыто движение по тротуару возле домов №25 и №21 и до 1 августа ограничен проезд у дома №21.