Роспотребнадзор Татарстана об обязательной вакцинации от коронавируса: человек должен сам принимать решение

Обязательную вакцинацию могут предложить только в случае вспышки коронавируса в коллективе. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Сегодня в Татарстане нет постановления об обязательной вакцинации сотрудников учебных заведений и учащихся. Однако такие предписания могут выдаваться отдельным школам и вузам в случае, если в коллективе произошла вспышка COVID-19, сообщила заместитель руководителя республиканского Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

- Ситуация сложная, но управляемая, поэтому сегодня мы не планируем вводить обязательную вакцинацию. Речь идет о защите здоровья каждого человека, он сам должен принимать решение, – сказала она. – Мы идем по пути точечной локализации существующих очагов. Если в трудовом коллективе появился очаг инфекции, то предписание о вакцинации будет.