Эксперт рассказал, как правильно пользоваться смартфоном в жару

Фото: Билайн.

В Татарстане уже которую неделю стоит рекордно жаркая погода. В этот период приходится нелегко не только людям, но и гаджетам. Начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети Билайн Алексей Верещагин поделился некоторыми советами по правильной и безопасной эксплуатации смартфонов в жаркую погоду и рассказал, какие риски может нести несоблюдение этих простых правил.

1. Контролируем при зарядке температуру экрана, корпуса телефона и зарядного устройства, не позволяем девайсу долго находиться в перегретом состоянии.

2. Заряжаем телефон не выше 90%, не используем непроверенные зарядные устройства: в жару они попадают в группу повышенного риска.

3. Во время зарядки обеспечиваем максимальный теплообмен телефона с окружающей средой: вынимаем из сумок, футляров, карманов на воздух, по возможности, кладем на металлические поверхности для лучшего теплоотвода.

4. Стараемся использовать режим "быстрой зарядки" с перерывами, не дольше 10-15 мин каждый. Многие смартфоны снабжены таким режимом, но нужно понимать, что он подразумевает экстремальные по мощности нагрузки на аккумулятор, кабель и зарядное устройство.

5. В любом случае, лучше делить процесс зарядки на короткие серии, давая девайсу отдохнуть и временно стабилизироваться.

6. Убираем с прямых солнечных лучей (подоконники, лавочки в общественных местах, сидения и держатели под стеклом автомобилей, велосипедов, самокатов). Помним, что температура некоторых элементов в салоне автомобиля может доходить до 60-90 градусов.

7. Не стоит класть телефон рядом с оборудованием, выделяющим тепло (микроволновки, панели автомобиля, нагреватели)

8. При перегреве максимально быстро остужаем: отключаем от зарядного устройства, выключаем, кладем в тень, под вентиляцию, снимаем плохо проводящие тепло аксессуары (пластиковые чехлы и крышки), ухудшающие теплоотвод от корпуса телефона.

9. Нельзя остужать ударными перепадами (морозилка, лёд) и стоит исключить прямой контакт с водой. Вода вызывает короткие замыкания в цепях и отложенную коррозию. Резкие перепады температуры могут вызвать механические деформации элементов схем или аккумулятора и привести в итоге к микроповреждениям составных элементов устройства, а также специальных покрытий.

10. Обращаем внимание на сообщения на экране телефона об ошибках зарядки, превышении температуры (некоторые аппараты предусматривают такую функцию).

11. Обращаем внимание на необычную работу смартфона в совокупности с повышенной температурой корпуса. Эти сбои могут иметь как обратимый, так, к сожалению, и необратимый характер.

12. Стараемся ограничить расход энергии. Большие и длительные токи потребления разогревают цепи и корпус аппарата не меньше, чем при зарядке устройства. Что делаем:

уменьшаем яркость экрана (у смартфонов это основной бустер расхода)

уменьшаем время работы с включенным экраном

избегаем длительных звонков и интернет-сессий (дольше 15-20 мин, например, фильмы, музыка, аудио-видео конференции)

13. На мой взгляд, группами наибольшего риска можно считать следующие устройства:

небрендированные аккумуляторы,

старые аккумуляторы (старше 1,5 лет),

телефон после недавней замены аккумулятора,

телефон неизвестного происхождения, который только попал к вам в руки.

новый телефон из коробки.

14. Признаки, требующие особого внимания, при которых нужно срочно охладить устройство или отдать специалисту на диагностику, прекратить эксплуатацию до устранения эффекта:

какие-то элементы аппарата обжигающе горячие (то же касается и зарядного устройства)

аппарат отображает ошибки зарядки, издает звуковую сигнализацию, самопроизвольно отключается

при нагреве не идет зарядка

деформация корпуса/ крышки, связанная с увеличением размера аккумулятора (разбуханием)

зависания и нестандартное поведение, совпавшие с чрезмерным нагревом.