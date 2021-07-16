В день праздника Курбан-байрам автобусы в Набережных Челнах будут ездить с 4:00

Праздничные намазы в городе пройдут с 5:00 до 6:00 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Власти Набережных Челнов на Курбан-байрам распорядились запустить автобусы в 4:00. Так жителям будет удобнее добираться до мечетей, где с 5:00 до 6:00 пройдут праздничные намазы. Сообщает пресс-служба исполкома города.

А вот приносить в жертву животных можно будет и после праздника. По завершению праздничного намаза этот ритуал можно проводить в течение трех дней. Соответственно, в эти дни район бывшего мясокомбината в поселке Сидоровка, выбранный местом заклания животных, будет работать.