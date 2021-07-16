Казанский театр на Булаке может закрыться

Если не решится вопрос помещения, театр рискует оказаться на улице Фото: Евгения БУБЛИК

Единственный в Казани негосударственный молодежный театр на Булаке просит о помощи, он может закрыться. Артисты обратились к президенту Татарстана Рустаму Минниханову и создали петицию, которую уже подписало около 3 тысяч человек.

Театр оказался в сложной ситуации из-за пандемии и не может платить аренду - 800 тысяч рублей в месяц. Собственник комплекса зданий по ул. Право-Булачная, 13 предложил выкупить помещение, за неподъемные для театра 83 600 000 рублей.

Театральной команда просит президента республики поддержать их:

- приобрести помещение на Право-Булачной за счет средств республики и передать в управление театру по льготным условиям.

- или выделить помещение в здании бывшей фабрики «Спартак» на Спартаковской.