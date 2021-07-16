В Казани спрос на курьеров за год вырос в три раза

Сейчас наиболее востребованы курьеры с личным автомобилем Фото: Евгения БУБЛИК

В целом по России спрос на курьеров вырос в 4 раза, а среднее зарплатное предложение увеличилось в 2 раза. В отдельных городах, в частности в Казани, - в 3 раза. Об этом сообщает исследовательский центр портала SuperJob.

Эксперты отмечают, что до пандемии требовались в основном пешие курьеры, которые доставляли заказы в пределах города, то сейчас наиболее востребованы курьеры с личным автомобилем, готовые совершать выезды и за пределы города.

К городам, где существенно вырос спрос на курьеров за последний год, относят Санкт-Петербург, Воронеж, Екатеринбург и Казань. В Санкт-Петербурге вакансий для курьеров за год стало больше в 4,5 раза. В Воронеже вакансий по сравнению с июнем 2020 года стало больше в 2,4 раза. В Екатеринбурге спрос на курьеров за год вырос в 3 раза.

По данным сервиса, средняя зарплата курьеров на автомобиле достигают 110 тысяч рублей, для пеших работников служб доставки — 60 тысяч рублей.