Безработица в Чувашии: ситуация вернулась на допандемийный уровень

Уровень общей безработицы сократился с начала года с 6,1% до 4,9%. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ситуация с безработицей в Чувашии возвращается на допандемийный уровень. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев. В настоящее время фиксируется снижение как регистрируемой безработицы, так и безработицы по методике Международной организации труда (МОТ).

- По предварительным данным Чувашстата, за II квартал 2021 года уровень общей безработицы сократился с начала года с 6,1% до 4,9%. При этом в среднем за 2019 год уровень общей безработицы по Методологии МОТ составил 4,7%, - заявил глава региона.

Напомним, задачу восстановить до конца 2021 года рынок труда до показателей 2019 года обозначил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Таким образом, в результате реализуемых мер по стабилизации ситуации на рынке труда достижение целевого показателя по численности занятых до уровня 2019 года в регионе составляет 99,1%, сообщил Олег Николаев.

Численность занятого населения на 1 июня составила 574,6 тысяч человек, безработных – 30,5 тысяч человек. Всего с начала года трудоустроено более 21,6 тысяч человек. Фиксирует с начала года снижение на 8 744 человека численности официально зарегистрированных безработных граждан служба занятости республики. На 12 июля она составила 6 720 человек, уровень регистрируемой безработицы к численности рабочей силы составил 1,1% против 2,5% на начало года.

Глава Чувашии отметил, что причинами снижения численности безработных стали ослабление ограничительных мер, поддержка бизнеса, адаптация организаций к изменяющейся эпидемиологической ситуации. Он также подчеркнул, что по направлению органов службы занятости 233 гражданина получили работу у 173 работодателей – по федеральной программе возмещения затрат при трудоустройстве граждан, потерявших работу в период пандемии коронавируса, бизнесу Чувашии через Фонд социального страхования было предоставлено возмещение (в размере трех МРОТ) в объеме 1 734 650 рублей. Всего программа позволит трудоустроить свыше тысячи жителей республики.

Другим фактором роста занятости стало внедрение эффективных механизмов взаимодействия службы занятости и работодателей. К примеру, рост заказов на швейных площадках республики обусловил высокий спрос в экономике в специалистах швейной отрасли, потребность в которых составляет свыше 500 человек.

- С целью удовлетворения потребностей экономики в кадрах правительством республики инициирован новый формат взаимодействия Центра занятости, работодателя и безработных граждан, - сообщил Олег Николаев. - В рамках приобретаемой профессии центром занятости населения перед трудоустройством организуется оплачиваемая производственная стажировка безработных граждан на швейных предприятиях с сохранением пособия по безработице. Дополнительно работодатель в первые месяцы организует наставничество с закреплением мастеров, помогающих осваивать производство, и выплачивают «ученические» в размере 5 тысяч рублей.

По словам министра труда и социальной защиты Чувашской Республики, Алены Елизаровой, «особенностью профессионального обучения по направлению центра занятости населения является ускоренная форма приобретения профессиональных умений и навыков». В результате повышается конкурентоспособность безработных граждан на рынке труда. По состоянию на 12 июля на такое обучение по востребованным на рынке труда профессиям (парикмахер, швея, специалист по ногтевому сервису, компьютерная графика и дизайн, специалист по персоналу, бухгалтер, специалист по закупкам, водитель категории «C», «D», «E», оператор, электромонтер, оператор котельной и др.) направлено 908 человек.

Кроме того, более двух тысяч человек, заключивших социальный контракт, смогут получить в этом году в первые «ученические» четыре месяца работы не менее 25-30 тысяч рублей и материальную поддержку в размере 10 134 рубля. Серьезным подспорьем станет помощь при трудоустройстве, прохождении профессионального обучения или получении дополнительного профессионального образования, открытии собственного дела, в том числе в качестве самозанятого.