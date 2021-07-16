Прогноз от профессора КФУ: во второй половине июля в Казани ожидается похолодание

Из-за сильного прогрева воздуха в жару в июле еще возможны ливни и шквалистый ветер Фото: Евгения ГУСЕВА

20 июля в Татарстан придет западный атмосферный фронт, из-за чего температура в дневное время спадет до 27-28 градусов. Однако, как отметил метеоролог, профессор КФУ Юрий Переведенцев, в жару воздух успел сильно прогреться, поэтому вероятность ливней и шквалистого ветра не исключается. Сообщают «Челнинские известия».

Сегодня по региону сохраняется температура воздуха на 4-5 градусов выше нормы. Днем в Татарстане +30, а ночью – +20. такая погода аномальна, но не экстремальна, как раньше.

За июль уже выпал объем осадков, близкий к месячной норме. По словам эксперта, в республике держатся северные, северо-западные ветра, поэтому погода вполне комфортная.

По долгосрочному прогнозу, на август анонсируют температуру воздуха в пределах нормы.