В Татарстане пенсионерка "подарила" мошенникам 200 тысяч рублей

Найти злоумышленника пока не удалось. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

57-летняя жительница Татарстана попалась на уловки мошенников. По ее словам, ей позвонили неизвестные, представившись сотрудниками банка, сообщили, что на ее имя пытаются оформить кредит.

Чтобы отменить операцию ей необходимо оформить кредит, снять денежные средства с банковской карты и перевести их на безопасные ячейки. Женщина не поверила сотрудникам банка. После чего ей позвонил лжесотрудник полиции, который убедил потерпевшую выполнить указания специалиста банка.

Пенсионерка оформила кредит через онлайн банк, с банкомата сняла денежные средства в размере 200 тысяч рублей и перевела деньги несколькими операциями на продиктованные номера телефонов.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление злоумышленника.